Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlıyor.
FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV
SAAT: 20.00
HAKEM: Massimiliano Irrati
YAYIN: EXXEN
STAT: Ülker
FENERBAHÇE: Altay; Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi; Arao; İrfan Can, İsmail Yüksek, Rossi; Valencia, King
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
DİNAMO KİEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak. Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.
SAVUNMADA SIKINTI VAR!
Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçındaki savunmadaki eksikler can sıkıyor. Kim Min-jae Napoli'ye transfer oldu. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.
Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.
KUPA 1'DE 34. ELEME MAÇI
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.
AVRUPA'DAKİ 242. MÜCADELE
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 242. karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
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