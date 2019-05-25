25 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, 2016 Mayıs ayında UEFA CFCB-IC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - İnceleme Dairesi) ile yapmış olduğu uzlaşma anlaşmasındaki 2017/18 sezonu denk hesap açığı taahhüdüne uyamadığı gerekçesi ile CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu – Yargı Dairesi)’ ne sevk edilmiştir.
2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında denk hesap açığı taahhüdümüz € 10 milyon olarak belirlenmişti. Aynı sezon için denk hesap açığımızın € 20 milyon’u aşması durumunda ise Yargı Dairesi’ne sevk edilmemiz üzerine mutabakat sağlanmıştı.
Anlaşma içerisindeki bu koşullara rağmen, söz konusu 2017/18 sezonu için, tarafından € 57,5 milyon denk hesap açığı gerçekleşmiş ve Kulübümüz bu sebeple Yargı Dairesi’ne sevk edilmiştir.
CFCB İnceleme Dairesi, yeni yönetim kurulumuz tarafından 2018/19 sezonunda alınan aksiyonlarla birlikte
• Bilet ve forma satış gelirlerindeki artış
• Yeni sponsorluk anlaşmaları
• € 60 milyon tutarındaki sermaye artışı
• Bağış kampanyası
• Kulübümüzün TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma ve yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmaları
• Beklenmedik kur ve faiz artışlarını
dikkate alarak verdiğini belirttiği kararda; Kulübümüz Yargı Dairesi’ne sevk edilirken olası UEFA gelirlerinden kesilmek üzere € 2,5 milyon para cezası, daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki iki sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilerek UEFA müsabakalarından men edilmemesi tavsiye edilmiştir.
Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi durumunda ise UEFA gelirlerinden kesilecek € 2,5 milyon para cezasının daha da düşürülebileceği tavsiye edilmiştir:
• Bankalar Birliği ile yapılacak olan borç yapılandırma sürecinin Haziran 2019 sonuna kadar tamamlanması,
• Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde geliştirilen yeni finansal kontrol mekanizmasının Haziran 2019 sonuna kadar tamamlanması
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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