Fenerbahçe'den Talisca için resmi adım!
Ara transfer döneminde kadrosunu Anderson Talisca ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a resmi teklifini iletti. Suudi kulübünün transferde kolaylık sağlayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor
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Sarı-lacivertli ekip, bir süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca için harekete geçti.
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TeamTalk'un haberine göre; Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a yıldız oyuncu için resmi teklifini iletti.
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Haberde teklifin detayları yer almazken; Arabistan ekibinin, transferde kolaylık sağlamak adına bonservis beklentisi aşağıya çekmeyi planlıyor.
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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız ile maaş konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.
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30 yaşındaki oyuncunun, 2026 yazına kadar Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.
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Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 8 kez ağları havalandırdı.
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