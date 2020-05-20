YENİ GOLCÜ

Sarı-Lacivertliler, özellikle İtalya ve İngiltere’de piyasası olan Vedat Muriç'i iyi bir fiyata satma kararı aldı. Bu satıştan, 20 milyon Euro civarında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Kanarya, Vedat Muriç'in yerine ise gelecek ismi belirmiş durumda. Bu isim Atletico Madrid’in golcüsü Nikola Kalinic…