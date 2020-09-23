TRT Spor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik" açıklamasını yaptı.