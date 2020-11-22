Ersun Yanal yönetiminde başladığı geçen sezonda ilk 5 deplasman maçından ikişer galibiyet ve mağlubiyet ile bir beraberlik çıkaran ve 7 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, bu sezon ise çok daha iyi bir grafik sergiledi ve neredeyse puanını 2 katına çıkardı.