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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mimovic kararı: Zenit yolcusu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Mimovic kararı: Zenit yolcusu!

        Fenerbahçe, devre arasında Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı ve yabancı kuralı nedeniyle listeye dahil edemediği Ognjen Mimovic'i Rusya'nın Zenit ekibine kiralıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:56
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        Ognjen Mimovic, Rusya yolcusu!
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        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yabancı kuralı nedeniyle listeye dahil edemediği Ognjen Mimovic’i sezon sonuna kadar Rusya’ya kiralıyor.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, devre arasında Kızılyıldız’dan transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek için daha önce Eyüpspor ve Maribor’un da ilgisi olmuştu. Ancak sarı-lacivertli ekip, genç oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında Zenit ile anlaşmaya vardı.

        Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi önemli isimleri kadrosuna katarken, Allan Saint-Maximin’in Napoli'ye transferinin gerçekleşmemesiyle birlikte yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı.

        Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre takımların en fazla 14 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabilmesi nedeniyle bir ismin liste dışı kalması gerekiyordu.

        Bu doğrultuda, gelecekte sarı-lacivertli ekibin planlamasında yer alması beklenen Mimovic’in düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına karar verildi.

        Genç oyuncunun, Zenit’te geçireceği süre boyunca gelişim göstermesi ve sezon sonunda Fenerbahçe’ye dönerek kadroda kendine yer bulması hedefleniyor.

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