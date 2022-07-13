Fenerbahçe'den Mesut Özil geçti

Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası sevinci yaşayan Mesut Özil, Fenerbahçe'de performansıyla beklentileri karşılayamadı.
Mesut'un 2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma katılması, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirdi.
Ünlü futbolcu, sergilediği oyunla sevenlerine hayal kırıklığı yaşatırken, saha içinden çok saha dışında yaşadıklarıyla gündemde kaldı.
Formsuz görüntüsü ve istikrarsızlığı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 33 yaşındaki Mesut, teknik direktör İsmail Kartal döneminde ise kadro dışı bırakıldı.
Uçağını bile yüz binler izledi
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi sürecinde eşine az rastlanır bazı olaylar gerçekleşti.
Yıldız oyuncunun transferde adının Fenerbahçe ile anılmasından transferin tamamlanmasına kadar yaşanan süreç akıllardan neredeyse hiç çıkmadı.
Deneyimli futbolcunun Fenerbahçeli oluşu ve bir gün sarı-lacivertli formayı giyme isteğini her fırsatta dile getirmesiyle başlayan dönem, mutlu sonla tamamlanmış ve Fenerbahçe taraftarı büyük sevinç yaşamıştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, salgın döneminde dışarı çıkma yasağı sebebiyle Mesut Özil'i havalimanına karşılamaya gidemese de sosyal medyada yaptıklarıyla gündem olmuştu.
Kulübün Mesut Özil açıklamasını yüz binlerce Fenerbahçeli beğeni yağmuruna tutarken, yıldız oyuncuya şarkılar ve besteler yapılmıştı.
Söz konusu süreçte en çok dikkati çeken olay ise yaklaşık 300 bin kişinin yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiren uçağı anbean takip etmesi olmuştu.
"Mesut Ol"madı
Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimi, yıldız oyuncunun transferi için kampanya düzenlemişti.
Sarı-lacivertlilere katılmasından önce Ali Koç'un "Gerçekleşmesi çok zor bir rüya." ifadesini kullandığı oyuncunun transfer sürecinde "Mesut Ol" kampanyası gerçekleştirilmişti.
26 kez ilk 11
Mesut Özil, Fenerbahçe'de geçen 1,5 yıllık döneminde sadece 26 kez ilk 11'de forma giyebildi.
Söz konusu maçların büyük çoğunluğunu tamamlayamayan yıldız isim, transferinden sonra Fenerbahçe'de 37 karşılaşmaya çıktı.
Mesut, sarı-lacivertli formayla rakip fileleri 9 kez sarstı.
Galatasaray maçı unutulmadı
Mesut Özil, Fenerbahçe kariyerindeki en etkili performansı geçen sezon Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendikleri derbide sergiledi.
Söz konusu müsabakada taraftarların beğenisini toplayan yıldız isim, rakip ağları sarsmayı da başarmıştı.
Kadro dışı kararı değişmedi
Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri, kadro dışı kararının değişmemesinin ardından son buldu.
Geçen sezon teknik direktör İsmail Kartal döneminde futbolculardan Ozan Tufan ile kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu, yeni sezon hazırlıkları öncesinde de affedilmemişti.
Uzun süre formasından uzak kalan Mesut, kadro dışı kararının değişmemesi sonrası gönül verdiği renklere veda etmek zorunda kaldı.
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