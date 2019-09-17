17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe ligin 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a konuk olurken, 1-0 öne geçmesine rağmen bireysel hatalar sonucu 3 gol birden yiyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Maç sonrasında ise Fenerbahçe’nin yediği hem birinci hem de ikinci golde kural hatası olup olmadığı büyük tartışma yarattı. Birinci golde “Taçın hatalı kullanılması sonucunda atışın Fenerbahçe’ye geçmesi gerekirken Alanyaspor’un atışı tekrarlaması ve bu pozisyonun golle sonuçlanması” konusu ikinci golde ise “Cisse’nin aut atışı esnasında ceza sahasında olması” kural hatası yapıldığı tartışmalarını beraberinde getirdi.
TÜM GÖRÜNTÜLER TOPLANDI
Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; yaşanan bu olayların ardından Fenerbahçe Yönetimi teyakkuza geçerken ilk aşama olarak maç esnasında yayınlanmayan pilot kamerası görüntüler de dahil olmak üzere tüm görüntüleri topladı.
"İLK GOLDE KURAL HATASI YAPILDI"
Sabahtan beri 10’dan fazla Yönetim Kurulu üyesi kulüp binasında bu konu üzerine çalışırken özellikle ilk golde kural hatası yapıldığı ve bu sebeple maçın tekrar edilmesi gerektiği kanaatine varıldı. İtiraz başvurusu için 48 saati bulunan Fenerbahçe tüm hazırlıklarını yapıp yarın akşama kadar başvuruyu gerçekleştirecek.
BU SÜREÇTE NELER YAŞANACAK?
KRİTİK GÖZLEMCİ RAPORU
Bugün maçın gözlemcisi Nedim Göklü’nün raporunda yapılan bu hatadan bahsedip bahsetmemesi de bu süreçte etkili olacak. Nedim Göklü’nün “oyunun başlatılması” konusunda bu hataya yer vermesi halinde Fenerbahçe adına süreç hızlanacak. Bu konudan bahsetmemesi halinde ise Fenerbahçe’nin başvurusu sonucunda TFF Yönetim Kurulu bu bu itirazı inceleyecek. Bu aşamada MHK’dan görüş alacak olan TFF Yönetim Kurulu daha önce Kasımpaşa-Beşiktaş maçında MHK “Yapılan hata hakem hatası. Kural hatası değil” demesine rağmen maçta kural hatası yapıldığına kanaat getirmiş ve maçı tekrar oynatmıştı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu yoğun çalışmalarını sürdürürken, maçın tekrar edilmesinin zaruri olduğunu düşünüyor.
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