Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu'ndan Igor Kokoskov açıklaması geldi.

Komsuoğlu, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in Sırp başantrenöre olan ilgisini doğrularken şu ifadelere yer verdi:

"Dallas Mavericks, kulübümüzle irtibata geçmiştir. Bu süreçte önceliğimiz kulübümüzün prensipleridir, adımlarımız ona göre atılmaktadır. Kulübümüz konuyla ilgili gerekli açıklamayı kısa sürede yapacaktır."