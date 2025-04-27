Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki: Tüm Türkiye'nin gözü önünde!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçındaki pozisyonlarla ilgili bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli takım hakem kararlarına tepki gösterirken paylaşımında, "Tüm Türkiye'nin gözü önünde!" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred kaydetti.
Fenerbahçe kulübü, Gaziantep FK maçının ardından X hesabında hakem kararlarına yönelik bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin paylaşımında Edin Dzeko'nun maçın ilk yarısında ve ikinci yarısında ceza sahasında yer kaldığı pozisyonların görüntülerine yer verilirken, "Tüm Türkiye’nin gözü önünde!" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım: