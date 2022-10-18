İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Tarihten bugüne, milli mücadelede ve vatan savunmasında rol sahibi olan,

Bağımsızlık savaşı boyunca kayıkhanemizden Anadolu'ya cephane kaçıran,

29 Haziran 1923'te, Taksim Stadı'nda işgal kuvvetlerini bozguna uğratan,

ülkemizi ilgilendiren her konuda, milli kimliği gururla ve hassasiyetle benliğinde taşıyan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizi biz yapan bu değerler bizim onur vesilemiz oldu.