Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Devre arasına 1-0 geride gittikleri müsabaka devam ederken sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"SİSTEMİNİZE YAZIKLAR OLSUN
Sezonun 26. haftası itibarıyla "bir daha olmaz" dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz!
Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız!
Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!
Sisteminiz sizin olsun!
Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"
NE OLDU?
Fenerbahçe'nin 35. dakikada Diego Rossi ile bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.
İrfan Can Kahveci'nin ortasında Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücumcusu Diego Rossi, arka direkte kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.
Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Mete Kalkavan, golü iptal etti.
Fenerbahçeli futbolcular, golün geçerli olduğu yönünde itirazda bulundu ancak hakem Kalkavan mücadeleyi devam ettirdi.
RIDVAN DİLMEN'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının devre arasında Rıdvan Dilmen de bir açıklama yaptı. Dilmen, "Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ofsayt çizgisi neden flu çizildi. Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyonda! Osayi Samuel'in pozisyonu da bence net kırmızı kart!" ifadelerini kullandı.