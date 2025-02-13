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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 4 değişiklik! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den 4 değişiklik!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Alanyaspor maçı 11'ine göre Anderlecht müsabakasına 4 değişiklik ile çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:16 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:16
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        Fenerbahçe'den 4 değişiklik!
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        UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i konuk ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçı 11'inden 4 değişikliğe gitti. Savunmada sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün yerine Yusuf Akçiçek, şans bulurken; UEFA listesinde olmayan Levent Mercan ile Oğuz Aydın'ın yerine Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel görev aldı. Cezası nedeniyle lig maçında forma giyemeyen Youssef En-Nesyri de 11'de başladı. Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı.

        F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalar başlayan Mert Müldür, Belçika ekibine karşı kadroya yazıldı.

        MOURINHO TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI

        Avrupa Ligi'nde son oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünden takip eden Portekizli teknik adam Jose Mourinho, cezasını tamamladı. Mourinho bugün takımının başında saha kenarında yer aldı.

        MEDYADAN YOĞUN İLGİ

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya yazılı ve görsel basın ilgi gösterdi. Muhabir ve foto muhabirlerden 16'sı yabancı toplam 234 medya mensubu müsabakaya akredite edildi.

        SARACOĞLU KAPALI GİŞE

        Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda taraftarın itici gücü olan sarı-lacivertliler, Belçika ekibiyle oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan Saracoğlu tribünlerinde taraftarlar karşılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı. Başlama düdüğünün ardından ise yoğun destek sağlandı.

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