Fenerbahçe'de teknik direktör için geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta

Habertürk TV'de katıldığı yayında, bugünü işaret ederek 'pazartesi günü teknik direktörü açıklayacağız" demişti.

Koç, "Listemizde 2.5 hoca adayı var. Sürpriz yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Sarı-lacivertli kulislerde en çok konuşulan isimler şunlar:

MARCO SILVA

Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, İngiltere'de Watford ve Hull City'de görev yapmıştı. Ülkesinde Sporting'in hocalığını yaptığı sırada kendini dünya futboluna tanıtan Marco Silva, İngiltere macerasının öncesinde Yunanistan ekibi Olympiakos'u çalıştırdı. 1 Yunanistan şampiyonluğu ve 1 Portekiz kupası kazandı.

NUNO SANTO

Kaleci antrenörü olarak başladığı antrenörlük kariyerinde Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton'ı çalıştırdı. Oynattığı futbolla İngiltere'de büyük beğeni topladı. Hiç kupası yok. Everton ve Tottenham ile de adı anılıyor.

PAULO FONSECA

Listedeki diğer Portekizli. 48 yaşındaki hoca, Porto ve Braga ile ün yaptı. 3 sezon Shakhtar Donetsk'i çalıştırdı. 2019'da Roma'nın başına geçti ve bu sezon sözleşmesi bitince yollar ayrıldı. Ukrayna'da 3 lig, 3 kupa şampiyonluğu ile 1 Süper Kupa kazandı. Braga ile Portekiz Kupası, Porto ile Süper Kupa zaferi yaşadı.

NENAD BJELICA

Erol Bulut öncesi Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Başarılı Dinamo Zagreb kariyerinin ardından Osijek'te de beğeni topladı. 49 yaşındaki teknik adamın Hırvatistan'da 2 lig, 1 kupa zaferi var.

IGOR ANGELOVSKI

Sürpriz adaylardan biri olarak gösteriliyor. Kuzey Makedonya Milli Takımı'nı çalıştırıyor. EURO 2020'de Hollanda, Avusturya ve Ukrayna'nın olduğu grupta puan almayı başaramadılar. 5-3-2 taktiğiyle dikkat çekiyor. Kulüp takımı olarak daha önce Robotnicki'yi çalıştırdı.

SLAVEN BILIC

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic de gündemde olan isimlerden. Bilic'in Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedilirken kulübü Beijing Guoan'ın kontrat feshine yanaşmadığı kaydedildi.