Star'ın haberine göre Beşiktaş da Yeşil-Beyazlı oyuncu için uzun süredir Bursaspor yönetimi ile temas halindeydi. Kartal son olarak 13 taktistte ödemek şartıyla 13 milyon liralık bir teklif götürmüştü. Kanarya’nın ise Bursaspor’a teklifi 1.2 milyon euro ile birlikte 1 oyuncu oldu.