Fenerbahçe'de transferde yoğun hareketlilik devam ediyor... Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Luiz Gustavo transferinde artık geri sayıma geçti.

Marsilya, Nantes'ta forma giyen Valentin Rongier transferini açıkladıktan sonra, Fenerbahçe de Gustavo transferine son noktayı koyacak! Öte yandan Fransız basını, Marsilya'nın Brezilyalı futbolcu için son olarak 6.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe'ye 'evet' dediğini duyurdu.

Sol bek arayışlarını da sürdüren Sarı-Lacivertliler, Riza Durmisi'nin bedelsiz kiralanması konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

İMZAYA GELİYORLAR!

Fenerbahçe'nin Gustavo ve Durmisi'yi yarın İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünün ardından resmi imzaları attırması bekleniyor.