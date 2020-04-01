Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi... Stoper bölgesinde daha önce adaylarını belirleyen Sarı-Lacivertliler yeni bir ismi daha listesine ekledi. Bu isim Schalke 04 forması giyen Benjamin Stambouli. 29 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetimin Cezayir uyruklu Fransız oyuncunun menajeri ile önümüzdeki günlerde temas kurulacağı öğrenildi...

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