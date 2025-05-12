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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!

        Fenerbahçe'nin devre arasında savunmaya yaptığı iki takviyeden Milan Skriniar başarılı performansıyla öne çıkarken, Diego Carlos beklentileri karşılayamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:22
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        • 1

          Fenerbahçe, devre arasında savunma hattına yaptığı iki takviyeden biriyle tam isabet yakalarken, diğeri büyük hayal kırıklığına dönüştü.

        • 2

          Paris Saint-Germain’den kiralanan Milan Skriniar performansıyla göz doldururken, Aston Villa’dan transfer edilen Diego Carlos beklentilerin uzağında kaldı.

          Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Skriniar, sadece defansif katkısıyla değil, son haftalardaki kritik golleriyle de öne çıkıyor.

        • 3

          Takımın en güvenilir isimlerinden biri haline gelen Slovak yıldız, hem teknik heyetten hem de yönetimden tam not aldı.

          Başkan Ali Koç’un, “Skriniar tam bir lider. Onun gibi dört oyuncu daha almak istiyoruz.” sözleri, oyuncuya duyulan güveni açıkça ortaya koydu.

        • 4

          Sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini bir an önce almak istiyor.

        • 5

          Ancak aynı başarı hikayesi Diego Carlos için geçerli değil. Sarı-lacivertlilerin tarihindeki en yüksek maliyetli savunma transferlerinden biri olan Brezilyalı futbolcu, uzun süren sakatlığın ardından sahalara döndü ama istenilen seviyeye ulaşamadı.

        • 6

          Hem Kayserispor hem de Başakşehir karşılaşmalarında oyundan erken alınması, formunu henüz yakalayamadığını ortaya koydu.

        • 7

          HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Sarı-lacivertli yönetim Brezilyalı savunmacıya gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

        • 8

          Fenerbahçe, stoper hattında Skriniar ile isabetli bir hamle yaparken, Carlos transferinde ise ciddi bir sorgulama sürecine girmiş durumda.

        • 9
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