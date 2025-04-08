Fenerbahçe'de Skriniar farkı!
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Savunmada takımının bel kemiği olan yıldız futbolcu, hücumda da verdiği skor katkısıyla öne çıkıyor.
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Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Milan Skriniar, sergilediği performans ve saha içindeki tavırlarıyla kısa sürede kendini camiaya kabul ettirdi.
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Ara transfer döneminde takıma katılan Slovak futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden oldu. Deneyimli oyuncu, savunmadaki kritik müdahaleleri ve son maçlarda kaydettiği gollerle ön plana çıktı.
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Portekizli çalıştırıcı, yanında görev verdiği oyuncuları değiştirse de Skriniar'dan vazgeçmedi. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maça da 11'de başlayan Slovak stoper, tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.
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Milan Skriniar, son 2 lig maçındaki etkili oyununu attığı gollerle süsledi. Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçında Fenerbahçe’yi öne geçiren deneyimli stoper, Trabzonspor karşısında da sarı lacivertlilerin 2’nci golünü kaydetti.
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Paris Saint Germain’den kiralanan Slovak futbolcunun bonservisinin alınması planlanıyor. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde bu konuda temaslara başlayacağı öğrenildi.