Fenerbahçe'nin 8 Ocak'ta kadrosuna kattığı Simon Falette'nin lisansı sonunda çıkartıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği limiti aştığı gerekçesiyle yeni transferini birkaç haftadır resmen kadrosuna kaydettiremeyen Sarı-Lacivertliler, uzun uğraşlar sonucunda mutlu sona ulaştı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Fenerbahçe’nin limit konusunda transfer yapabileceği kadar açığı nasıl yarattığı ise merak konusu oldu. Sürekli güncellenebilir bir konu olan limit konusunda hem Moses’tan doğan maddi kazancı işleyen Sarı-Lacivertliler ayrıca bazı finansal adımlar atarak boşluk yarattı ve hedefine ulaştı. Bu finansal adımlar ve Moses’ın yarattığı boşlukla hedefi tutturan Sarı-Lacivertliler Falette’nin lisansını çıkarmayı başardı.

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan 27 yaşındaki Fransız savunmacı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan Sarı-Lacivertliler'in takım kadrosuna dahil edildi.