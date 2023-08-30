Fenerbahçe'de sıcak saatler: Batshuayi ayrılıyor, yeni transfer İstanbul'da!
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Michy Batshuayi'nin geleceği belli oluyor. İngiliz basını, Belçikalı yıldızın yeni takımını duyurdu. Batshuayi'nin ayrılığı ile ilgili hareketli saatler yaşanırken, Fenerbahçe yeni transferini İstanbul'a getirdi. İşte detaylar...
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Yeni sezonda kadrosuna birçok yıldız ismi katan Fenerbahçe yapılan satışlardan da büyük bir gelir elde etti.
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Edin Dzeko'nun takıma katılmasının ardından ikinci plana düşen ve Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oluyor.
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Daily Mail'in haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, Belçikalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.
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İngiliz ekibi, 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
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Batshuayi'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.
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YENİ TRANSFER HAZIR
Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile yol ayrımına gelmesinin ardından yeni transferini de İstanbul'a getirdi.
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Sarı-lacivertli yönetim, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile prensip anlaşmasına vardı.
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Kolombiyalı futbolcu, transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya'dan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.
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İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.
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