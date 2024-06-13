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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi Levent Mercan! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi Levent Mercan!

        Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı lacivertlilerin, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 19:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:27
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          Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk transferini yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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          Sarı-lacivertlilerin, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Münir Mercan'ı kadrosuna kattığı aktarıldı.

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          TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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          Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki sol bekin transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

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          Levent Mercan, geride kalan sezonda Fatih Karagümrük'te 39 maça çıktı.

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          23 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asist yaptı.

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