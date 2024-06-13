Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi Levent Mercan!
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı lacivertlilerin, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi
- 1
Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk transferini yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
- 2
Sarı-lacivertlilerin, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Münir Mercan'ı kadrosuna kattığı aktarıldı.
- 3
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
-
- 4
Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki sol bekin transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.
- 5
Levent Mercan, geride kalan sezonda Fatih Karagümrük'te 39 maça çıktı.
- 6
23 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asist yaptı.
-