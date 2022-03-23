Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.00'da başlayacak.

Toplantıya katılacak ve oy kullanacak üyelerin 31 Mart'a kadar aidatlarını ödemesi gerekiyor.