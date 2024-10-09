Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi devam ediyor
Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda çalıştığı belirtildi.
Antrenmanın sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam ettiği, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.