Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam etti

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Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor. Takımın kaptanlarından Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Fred, Rodrigo Becao, Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrcan Can Eğribayat, Miha Zajc, Rade Krunic gibi isimlerin yanı sıra yeni transfer Levent Mercan da hastaneye geldi. Sezonu kiralık olarak Rayo Vallecano'da geçiren Miguel Crespo da sağlık kontrollerini yaptırdı.

Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.