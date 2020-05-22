Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasına devam ediyor. Bu bağlamda önceliği savunmaya veren Sarı-Lacivertliler, için dün İtalya’dan bir iddia daha ortaya atıldı. Tuttomercato’nun haberine göre; Fenerbahçe, Atalanta’nın Arjantinli stoperi Jose Luis Palomino’yu gündemine aldı.

30 yaşındaki oyuncunun Atalanta savunmasındaki önemine dikkat çekilen haberde şu ifadelere yer verildi:

“Atalanta üç sezon önce Ludogorets’ten Palomino’yu 4.5 milyon Euro'ya aldı. Oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve Fenerbahçe’nin ilgisi çok büyük. Boca Juniors onu Arjantin’e geri götürmek için çok uğraşmış ama olmamıştı. Transferin yaz aylarında gerçekleşme olasılığı yüksek.”