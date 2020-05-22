Koronavirüs salgını sonrası hangi lig ne durumda? - Ligler ne zaman başlayacak?

Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan ve 200'den fazla ülke ile bölgeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 5 milyonu aşkın kişiye bulaşmış, 330 bine yakın kişi de hayatını kaybetmişti. Tüm dünyada hemen hemen tüm spor organizasyonları ertelenir ya da iptal edilirken futbolda geri dönüşler başladı. Tescil edilen, oynanmaya başlanan ve oynatılması planlanan liglerin durumunu derledik...

BAŞLAYAN LİGLER

GÜNEY KORE - 8 MAYIS

Dünyada Kovid-19 salgınını kontrol altına almakta en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore, futbolda yeni sezonun başlamasını 8 Mayıs'a ertelemiş ve planlandığı tarihte oynatmayı başlamıştı. Güney Kore'de mücadeleler seyircisiz oynanırken dördüncü hakemler maske takıyor futbolculara da belli başlı uyarılar yapılıyor. K-League İletişim Sorumlusu Woo Cheoung-sik'in aktardığına göre burun temizlemek, tükürmek ve yakın mesafedeki konuşmalarda nefes üflemek yasak.

ALMANYA - 16 MAYIS

Salgın nedeniyle mart ayı ortasında askıya alınan Bundesliga, 16 Mayıs itibarıyla seyircisiz olarak kaldığı yerden devam ediyor. Sahada mücadele eden futbolcular, hakemler ve teknik direktörler haricinde statta bulunan herkes "maske" taktı, müsabaka öncesi toplar dezenfekte edildi. Yedek kulübelerinde sosyal mesafe kuralı uygulandı. Bazı maçlarda kulübede yeterli yer olmadığı için yedek oyuncular kulübenin arkasında veya tribünde oturdu. Futbolcular ise gol sevincini birbirlerine sarılmadan yaşamaya çalıştı.

ESTONYA - 19 MAYIS

2 ay 10 günlük aranın ardından 19 Mayıs'ta başlayan Estonya liginde koronavirüs salgını nedeniyle format değişikliğine gidildi. 10 takımın bulunduğu ligde sezon, her takımın birbiriyle 4'er maç yapması neticesinde 36. hafta sonunda tamamlanıyordu. Salgından sonra ise her takım, birbiriyle 3'er maç yapacak ve lig, 27. hafta sonunda "İlk 6" ile "Son 4" olarak ikiye ayrılacak. İlk 6'daki takımlar birbiriyle, Son 4'teki takımlar birbiriyle 1'er maç daha yapacak ve "İlk 6" 32 hafta sonunda, "Son 4" ise 30 hafta sonunda tamamlanacak.

TESCİL EDİLENLER

FRANSA - 30 NİSAN

Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-20 sezonu sonlandırıldı ve lider bulunan PSG şampiyon ilan edildi. Ligue 1'de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse, Ligue 2'ye düşürüldü, Ligue 2'nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens de Ligue 1'e yükseltildi. Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamada Avrupa kupalarına katılıma ilişkin bilgi verilmezken, Fransız basınında ligde ilk iki sırada yer alan PSG ile Olympique Marsilya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına, üçüncü Rennes'in ise ön elemelere katılacağı ifade edildi.

BELÇİKA - 15 MAYIS

Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu 15 Mayıs'ta tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu. Genel kurulda yapılan gizli oylama sonucunda, son sırada bulunan Waasland-Beveren takımının ise ligden düşürüldüğü bildirildi. Avrupa kupalarına katılacak takımların ligdeki mevcut sıralamayla belirleneceği belirtildi. Club Brugge, lig ertelenmeden önce 70 puanla en yakın rakibi Gent'in 15 puan önündeydi.

HOLLANDA - 24 NİSAN (BEYAZ SEZON)

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 24 Nisan'da yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların ise mevcut puan durumuna göre belirlendiği kaydedildi. Buna göre, lider Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ön elemelerde mücadele edecek. Üçüncü sırada yer alan Feyenoord doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, dördüncü PSV ve beşinci Willem II ön elemelere katılacak.

İSKOÇYA - 18 MAYIS

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu. İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership kulüplerinin ligin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayacağı konusunda oy birliğiyle anlaşmaya vardığı duyuruldu. SPFL Yönetim Kurulu'nun 12 kulüple yapılan görüşmelerin ardından aldığı kararla ligin mevcut puan durumuyla bitirileceği belirtildi. Buna göre 2,66 puan ortalamasıyla lig lideri olan Celtic'in şampiyon olduğu, 0,76 puan ortalamasıyla son sırada yer alan Hearts'ın küme düşeceği aktarıldı. Maç fazlasıyla en yakın rakibi Ranger'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı.

GALLER - 19 MAYIS

Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Connah’s Quay Nomads'ın şampiyon olduğu duyuruldu. Galler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülkede futbol sezonunun sonlandırıldığı ve liglerde maç başı puan ortalamasına göre sıralama yapıldığı belirtildi. Birinci Futbol Ligi'nde lider olan Connah’s Quay Nomads'ın şampiyon ilan edildiği, küme düşme ve yükselme konusunda ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ - 16 MAYIS

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu, bu yılki futbol sezonunun koronavirüs salgından dolayı sürekli olarak kesilmesine karar verdi. Yapılan açıklamada Avrupa'ya katılımın puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan dört takım tarafından gerçekleşeceği belirtildi.

KAMERUN - 13 MAYIS

Kamerun'da korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligler tescil edildi. Kamerun 1. Lig'de PWD Bamenda takımı şampiyon ilan edildi. Kamerun Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle ertelenen 1. ve 2. Lig sezonunun sona erdiği duyuruldu. Açıklamada, 1. Lig'de 28 maç sonunda 47 puan toplayan PWD Bamenda şampiyon olduğu ifade edilirken, gelecek sezon Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de yer alacağı belirtildi. Öte yandan 1. ve 2. Lig'de küme düşme olmayacağı ve 2. Lig'de ilk iki sırada tamamlayan Les Astres ve YaFoot takımlarının gelecek sezon bir üst ligde mücadele edeceği açıklandı.

ARJANTİN - 27 NİSAN

Arjantin'de sezonun geri kalanı iptal edilirken mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini söyleyen federasyon başkanı Tapia, 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını aktardı. Arjantin'de ayrıca sözleşmeleri haziran ayında sona erecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı.

BAŞLAYACAK OLAN LİGLER

ÇEKYA - 25 MAYIS

Çekya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin 25 Mayıs'ta başlaması planlanıyor. Çekya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin salgın tedbirlerini gevşetmesi sebebiyle birinci ve ikinci lig karşılaşmalarına 25 Mayıs'ta devam edilmesinin planlandığı duyuruldu.

ROMANYA - 4 HAZİRAN

Romanya Futbl Federasyonu, ara verilen ligleri 4 Haziran'da başlatıp, 5 Ağustos'ta bitirmeyi planlıyor.

DANİMARKA - 28 MAYIS

Danimarka Lig Birliği'nden yapılan açıklamaya göre ülkenin en üst düzey ligi, 28 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacak. 14 takımlı Danimarka Ligi'nde Midtjylland 62 puanla birinci sırada bulunuyor. Normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kalan Danimarka'da 6 takım şampiyonluk, 8 takım ise küme düşme turunda mücadele edecek.

POLONYA - 28 MAYIS

Polonya'da ligin 29 Mayıs'ta başlayacağı resmen duyuruldu. 26 haftası geride kalan Polonya'da sezonun normal kısmının tamamlanmasına 3 hafta kaldı. 51 puanlı Legia Varşova, en yakın rakibinin 8 puan önünde lider durumda bulunuyor.

AVUSTURYA - 2 HAZİRAN

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Avusturya 1. Futbol Ligi'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi. Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, takımların 15 Mayıs'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri belirtildi. Müsabakaların 2 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı ve her maçtan önce oyunculara Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi. Ligde 3 günde bir maç oynanacağı ve sezonun 15 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Öte yandan, Salzburg ile Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası finalinin ise 29 Mayıs'ta oynanacağı duyuruldu.

PORTEKİZ - 4 HAZİRAN

Portekiz Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 12 Mart'ta durdurulan 1. Futbol Ligi'nde kalan maçların oynanmasına 4 Haziran'da başlanmasının planlandığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, 1. Futbol Ligi'nde 25. haftanın ilk maçının 4 Haziran'da oynanması için gerekli hazırlıkların sürdüğü, tüm statlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği ve futbol organizasyonu içinde olan herkese Kovid-19 ile bağlantılı sağlık testlerinin yapıldığı belirtildi. Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 12 Mart'a kadar oynanan 24 hafta sonunda 60 puanla Porto lider durumda bulunurken, ardından Benfica (59),Braga (46) ve Sporting Lizbon (42) takımları sıralanıyor.

SLOVENYA - 5 HAZİRAN

Slovenya'da en üst düzey futbol ligi, 5 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Slovenya Kupası'ndaki yarı final mücadeleleri ise 9 ve 10 Haziran'da oynanacak. 10 takımlı Slovenya'da 50 puanı bulunan Olimpija Ljubljana lider, 45'er puanlı Celje ve Aluminij ise ikinci ile üçüncü sırada bulunuyor.

BULGARİSTAN - 5/12 HAZİRAN

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolda ertelenen 1. lig karşılaşmaları, haziranda başlayacak. Ülke basınına açıklamada bulunan Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev, birinci lig karşılaşmalarını 5 veya 12 Haziran'da başlatmayı planladıklarını ve müsabakaların seyircisiz oynanacağını duyurdu. Salgın sebebiyle 13 Mart'ta askıya alınan ve 24 haftası geride kalan ligde bir maç eksiği bulunan Ludogorets, rakipleri Lokomotiv Plovdiv, Levski Sofia ve CSKA Sofia'nın 9 puan önünde zirvede yer alıyor.

HIRVATİSTAN - 6 HAZİRAN

Hırvatistan'da futbol liginin hükümetin onay vermesi durumunda 6 Haziran'da başlayacağı federasyon tarafından açıklandı. Ayrıca Hırvatistan Kupası maçlarının 30 Mayıs'ta devam etmesinin planlandığı da belirtildi. 10 takımlı Hırvatistan liginde 65 puanı bulunan Dinamo Zagreb, en yakın rakibi Rijeka'nın 18 puan önünde lider durumda bulunuyor.

YUNANİSTAN - 6 HAZİRAN

Yunanistan Süper Ligi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligin 6 Haziran'da yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı. Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun 6-7 Haziran'da devam etmesi için kulüplerin anlaştığı ve bu talebin onay için federasyona iletileceği belirtildi. Şampiyonun play-off sistemiyle belirlendiği Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos, normal sezonu 66 puanla lider olarak tamamlamıştı.

TÜRKİYE - 12 HAZİRAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, daha önce 12 Haziran'da başlamayı planladıkları Süper Lig ile ilgili 28 Mayıs'ta yapacakları toplantıda son kararı vereceklerini söyledi. Daha önce Süper Lig'in başlama tarihi olarak 12 Haziran'ı belirlediklerini aktaran Özdemir, "Bundan önce TFF yönetiminin açıkladığı Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunuyoruz. Bununla ilgili Türkiye'deki şartların değişimini göz önünde bulunarak kesin tarihimizi 28 Mayıs'ta yapacağımız basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamak üzere anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

NORVEÇ - 16 HAZİRAN

Norveç Kültür ve Spor Bakanı Abid Raja, sezonun 16 Haziran'da başlayacağını duyurdu. 16 takım bulunan ligde kulüpler 7 Mayıs'tan itibaren yeni sezona kulüp tesislerinde antrenman yaparak hazırlanıyorlar.

İSVİÇRE - 20 HAZİRAN

İsviçre'de hükümet liglerin 8 Haziran'da başlamasına yönelik izin verdiğini, nihai kararın ise 29 Mayıs'ta lig tarafından verileceğini belirtti. İsviçre basınında çıkan haberlere göre ligin 20 Haziran'da başlatılması planlanıyor. 10 takımlı İsviçre Süper Ligi'nin ilk iki sırasında 45'er puanlı St. Gallen ile Young Boys bulunuyor.

RUSYA - 21 HAZİRAN

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır askıya alınan Rusya Premier Lig, 21 Haziran'da başlayacak. Rusya Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 17 Mart'ta ertelenen Premier Lig ile ikinci lig maçları 21 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Rusya Premier Lig'de sezonun kalanında her takım 5 oyuncu değişikliği yapabilecek ve karşılaşmalar seyircisiz oynatılacak. 4 hafta boyunca yapılacak maçlar sonunda Rusya Premier Lig'i son iki sırada tamamlayan takımlar ikinci lige düşecek. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayanlar ise gelecek sezon Rusya Premier Lig'e çıkacak. Ara verilen Rusya Kupası maçlarına da devam edilecek ve 25 Temmuz'da final yapılacak. Son dönemde salgının hızla yayıldığı ülkeler arasında yer alan Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 262 bin 843, ölü sayısı 2 bin 418’e yükseldi.

TARİHİ NETLEŞMEYEN LİGLER

İNGİLTERE

Salgın nedeniyle 13 Mart'ta ara verilen Premier Lig'de kulüpler 19 Mayıs itibariyle küçük gruplar halinde antrenmanlara başlama kararı aldı. Ligi yeniden başlatabilmek adına ilk adımın atıldığı vurgulanırken, antrenmanların sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleştirileceği, temaslı çalışmalara ise henüz izin verilmeyeceği belirtildi. 19 Mayıs'ta yapılan diğer bir açıklamada ise ligdeki 3 kulüpten 6 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Premier Lig'de daha önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi ve Brighton & Hove Albion'da forma giyen 3 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.

İSPANYA

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'dan futbolseverleri mutlu edecek haber geldi. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran'da Sevilla-Real Betis maçıyla başlayacağını açıkladı. Resmi fikstürün takımlara 28 Mayıs tarihinde bildirileceği de ifade edildi. Öte yandan La Liga'nın korona virüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi" kullanılacak.

İTALYA

İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor. Öte yandan İtalya Futbol Federasyonu (FIGC),ülkede futbol sezonunun 31 Ağustos’a kadar tamamlanması yönünde karar aldı. Liglerin yeniden başlamasından önce Kovid-19 acil durumu sebebiyle bir kez daha durması halinde ise play-off/play-out ya da ligleri sonlandırmak gibi kararları federasyonun vereceği belirtildi. Federasyon, 2020-2021 futbol sezonunun başlangıcını da 1 Eylül 2020 olarak belirledi. İtalyan basınında çıkan bu konuya ilişkin haberlerde de liglerin 20 Ağustos’ta tamamlanması akabinde, 31 Ağustos’a kadar da İtalya Kupası maçlarının yapılacağı kaydedildi.

MEKSİKA

Salgın nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen Meksika 1. Futbol Ligi'nin geleceği halen belirsiz. Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, nisan ayında yaptığı açıklamada, 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını, salgın nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini duyurmuştu. Meksika'da resmi açıklamaya göre, bugüne kadar 57 bine yakın kişiye koronavirüs teşhisi konurken, 6 bin 90 kişi ise hayatını kaybetti. Lig ekiplerinden Santos Laguna'da 8 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

KOSOVA

12 takımlı Kosova ligi, mart ortasında askıya alınırken ligin geleceğine ilişkin olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Premier Ligi'nin birkaç hafta içinde başlaması planlanıyor. Azerbaycan hükümetinin 31 Mayıs'ta karar alacağı ve haziran ayında ligin devam edecebileceği belirtiliyor.

KAZAKİSTAN

4 Mayıs'ta tesislerde antrenman yapılmasına izin verilen Kazakistan'da lig sözcüsü, haziran ayında liglerin devamının masada olduğunu belirtti.

ERMENİSTAN

Ermenistan Premier Lig'de kulüpler 23 Nisan'da itibaren antrenman yapıyor. Federasyonun mayıs sonunda ligleri başlatmayı planladığı kaydediliyor.

İSRAİL

İsrail'de liglerin 30 Mayıs itibariyle seyircisiz olarak başlatılması planlanıyor.

LİTVANYA

Litvanya'da ligin 30-31 Mayıs'ta başlatılmasının planlandığı ancak henüz kesin kararın alınmadığı belirtildi. Maçların seyircisiz olarak oynanması gündemde. Hükümetin, stadyumların kapasitesinin yüzde 10'una kadar seyirciye izin vereceği, 15 Haziran'da ise bu oranın yüzde 20'ye yükselteceği de öne sürülüyor.

UKRAYNA

Ukrayna Futbol Federasyonu kulüplerle bir araya gelerek ligin 30 Mayıs'ta başlatmayı, 10 Haziran'da bitirmeyi planlıyor.

BREZİLYA

Brezilya Futbol Federasyonu'nun Reuters'a verdiği bilgiye göre Serie A'nın haziran sonunda başlaması planlanıyor. Latin Amerika'nın hem ekonomi hem nüfus hem de yüz ölçümü olarak en büyük ülkesi Brezilya, bölgede en çok vaka görülen 1'inci, dünyada ise 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

FİNLANDİYA

Finlandiya'da liglerin geleceğine ilişkin olarak henüz bir netlik bulunmuyor. Federasyon, kulüplere antrenman yapılması için izin verirken Finlandiya Kupası maçlarının 16 Haziran'da başlaması planlanıyor.

ARA VERİLMEYEN LİGLER

Belarus

Türkmenistan

Tayvan

Nikaragua