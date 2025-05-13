Fenerbahçe'de orta saha sıkıntısı: 3 eksik!
Fenerbahçe'de orta sahadaki eksikler, teknik heyeti düşündürüyor. Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş, İkas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasında İkas Eyüpspor'u konuk edecek. Pazar günü oynanacak müsabaka öncesinde orta sahadaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor.
Kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek ile operasyon geçiren Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.
Fred ve Szymanski dışında orta sahanın merkezinde seçenek kalmadı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun İkas Eyüpspor maçında bu ikiliye görev vermesi bekleniyor.
İki ön liberonun yokluğunda Fred bu bölgede, Szymanski ise 8 numarada görev yapacak.
Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Kahveci’ye de hazır ol mesajı verdi. Milli futbolcunun orta sahanın merkezinde görev alabileceği belirtildi.
10 numara pozisyonunda ise Dusan Tadic’in oynaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin kararın son maçların ardından verileceği öğrenildi.