Fenerbahçe'de Oosterwolde ameliyat edildi
Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin ön çapraz bağlarından operasyon geçirdiğini ve tedavi sürecine başlandığını açıkladı.
Giriş: 08.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:30
Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, ameliyat oldu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde’ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
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