Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol TKBL

Fenerbahçe'de Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, kaptan Olcay Çakır Turgut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Giriş: 11.05.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı
İHA

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda uzun yıllardır forma giyen Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler tarafından; 'Her şey için teşekkürler Olcay Çakır Turgut' notu düşülerek paylaşılan mesajda, “Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı çubuklumuzla altyapıdan A takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir. 2022-23 sezonunu EuroLeague ve lig şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ile son olarak EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan başarılı oyun kurucu, Kadınlar Basketbol Ligi'nde de 7 kez şampiyonluk yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Torbacı" iddiası ile mahalleliden dayak
Artvin'de ayı 20 koyunu öldürdü
Artvin'de ayı 20 koyunu öldürdü
Yangında bilinci kapandı... Böyle hayata döndürüldü
Yangında bilinci kapandı... Böyle hayata döndürüldü
Rus turist otel odasında ölü bulundu
Rus turist otel odasında ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.