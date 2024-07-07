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        Fenerbahçe'de Mourinho kanunları!

        Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi çalışmaları sıkı tutarak oyunculara yapması gerekenleri anlatırken, sistemini takıma en ince ayrıntısıyla işliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 07.07.2024 - 15:49
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        F.Bahçe'de Mourinho kanunları!
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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk olarak Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarına başlamış ve daha sonra İstanbul'a dönüş yapmıştı. Temmuz ayının ilk günü ile birlikte Avusturya'ya uçan Fenerbahçe, Bad Waltersdorf'ta kampa girerek çalışmalarına devam etti. Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk günden itibaren çalışmaları sıkı tutuyor. Antrenmanlarda takımdan 1 saat önce sahaya inen deneyimli teknik adam, idman düzenini kendisi kurarken, günde ikişer saate yakın iki antrenman yaptırıyor. Kamp süreciyle ilgili konuşan futbolcular da sıkı program uygulandığına vurgu yaparak çok iyi çalıştıklarını dile getirdi.

        Mourinho'nun kamptaki her şeyi en ince detayı ile inceleyerek öğrenirken, oyuncularla antrenmanlar dışında da bireysel olarak diyalog kurduğu öğrenildi. Taktik çalışmalarında birçok kez oyunu durduran Portekizli teknik adam, takıma sürekli uyarılarda bulunuyor. Maç içerisinde pozisyon anlamında farklı konuları işleyen Mourinho, detayları sıklıkla oyuncularına anlatıyor. İdmanları dron ile kayıt ettiren deneyimli çalıştırıcı, ekibiyle birlikte her antrenmanın analizini yapıyor.

        FİZİKSEL ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERİYOR

        Mourinho, antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorlayan çalışmalar yaptırırken, kondisyonu artıracak çalışmalara önem veriyor. Teknik ekibinde yer alan İtalyan atletik performans antrenörünün çalışmaları da bu süreçte önemli katkı sağlıyor. 61 yaşındaki teknik adam, kampta fitness salonunun antrenman sahasında bulunmasından dolayı oyuncuların idmana erken gelerek fitness salonunda çalışma yapmasını istiyor. Bu şekilde hem toplu hem topsuz olarak takıma dayanıklılık katması planlanıyor. Dayanıklılık antrenmanlarını zaman zaman yarışma şeklinde yaptırıyor Mourinho, kuvvet idmanlarını da sahada uyguluyor. Jose Mourinho'nun Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne de birçok fitness ekipmanı getirttiği öğrenildi.

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