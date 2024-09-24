Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        6
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        6
        Trabzonspor
        TS
        5
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho 11'i değiştiriyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Mourinho 11'i değiştiriyor!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Union Saint-Gilloise maçına odaklandı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, bu mücadelede ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray derbisindeki mağlubiyeti geride bırakıp UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçına konsantre olmak isteyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

        • 2

          Sezon başından beri rakibe göre farklı sistemler deneyen ve çift forvetle de sahaya çıkan Mourinho’nun, bu kez orta sahada değişikliklere gideceği düşünülüyor.

        • 3

          Fred’in performansından memnun olan ve onu asla göz ardı etmeyen Portekizli teknik adam, İsmail Yüksek’i zaman zaman yedek bırakıp, yeni transfer Sofyan Amrabat’a forma şansı vermeyi planlıyor.

        • 4

          Hem Fiorentina’da hem de Fas Milli Takımı'nda maçlara çıkan deneyimli futbolcunun, uyum sürecini atlattığı belirtiliyor.

        • 5

          Derbiye damga vuran bir diğer isim ise Edin Dzeko oldu. Tecrübeli golcü, takımın yenilmesine rağmen penaltıdan attığı golle skorer kimliğini sürdürdü.

        • 6

          Ancak büyük umutlarla 20 milyon Euro'ya Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri, beklentileri bir türlü karşılayamıyor.

        • 7

          Özellikle Galatasaray derbisinde kaçırdığı net gol fırsatları, Fenerbahçe taraftarında hayal kırıklığı yarattı.

        • 8

          Öte yandan, sezon başında Jose Mourinho’nun gözden çıkardığı isimlerden biri olarak gösterilen Cengiz Ünder, antrenman performansıyla hocasını etkilemeyi başardı.

        • 9

          Mourinho, Avrupa listesine de dahil ettiği milli futbolcunun, ilerleyen haftalarda daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

        • 10

          Geçtiğimiz sezon 24 maçta görev alan Cengiz, bu sezon yalnızca çaykur rizespor karşılaşmasında 12 dakika süre almış ve derbide ilk kez Kadıköy’de sahaya çıkmıştı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa