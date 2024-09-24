Fenerbahçe'de Mourinho 11'i değiştiriyor!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Union Saint-Gilloise maçına odaklandı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, bu mücadelede ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor.
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Galatasaray derbisindeki mağlubiyeti geride bırakıp UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçına konsantre olmak isteyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
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Sezon başından beri rakibe göre farklı sistemler deneyen ve çift forvetle de sahaya çıkan Mourinho’nun, bu kez orta sahada değişikliklere gideceği düşünülüyor.
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Fred’in performansından memnun olan ve onu asla göz ardı etmeyen Portekizli teknik adam, İsmail Yüksek’i zaman zaman yedek bırakıp, yeni transfer Sofyan Amrabat’a forma şansı vermeyi planlıyor.
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Hem Fiorentina’da hem de Fas Milli Takımı'nda maçlara çıkan deneyimli futbolcunun, uyum sürecini atlattığı belirtiliyor.
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Derbiye damga vuran bir diğer isim ise Edin Dzeko oldu. Tecrübeli golcü, takımın yenilmesine rağmen penaltıdan attığı golle skorer kimliğini sürdürdü.
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Ancak büyük umutlarla 20 milyon Euro'ya Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri, beklentileri bir türlü karşılayamıyor.
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Özellikle Galatasaray derbisinde kaçırdığı net gol fırsatları, Fenerbahçe taraftarında hayal kırıklığı yarattı.
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Öte yandan, sezon başında Jose Mourinho’nun gözden çıkardığı isimlerden biri olarak gösterilen Cengiz Ünder, antrenman performansıyla hocasını etkilemeyi başardı.
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Mourinho, Avrupa listesine de dahil ettiği milli futbolcunun, ilerleyen haftalarda daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezon 24 maçta görev alan Cengiz, bu sezon yalnızca çaykur rizespor karşılaşmasında 12 dakika süre almış ve derbide ilk kez Kadıköy’de sahaya çıkmıştı.