Fenerbahçe'de Marija Lekovic ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile yollarını ayırdığı duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Marija Lekovic ile yollarımız ayrılmıştır. Marija Lekovic'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

REKLAM advertisement1