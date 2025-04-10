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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Kostic mesaisi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!

        Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'i kadroda tutmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:46
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          Filip Kostic'in Fenerbahçe'deki geleceği şekillenmeye başlıyor.

        • 2

          Sarı-lacivertliler, sezon başında Juventus’tan kiralanan deneyimli oyuncunun bonservisini almak istiyor.

        • 3

          Teknik direktör Jose Mourinho’nun takımda kalmasını özellikle istediği Kostic için yönetim harekete geçecek.

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          İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus’un Kostic için 4 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor.

        • 5

          Ayrıca Torino temsilcisinin, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

        • 6

          Fenerbahçe cephesi ise kısa süre içerisinde hem Kostic hem de kulübüyle masaya oturmayı planlıyor.

        • 7

          Sarı-lacivertliler, Kostic ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

        • 8

          Bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 resmi maça çıkan Kostic, 2 gol atarken 7 asistle takımına önemli katkı verdi.

        • 9

          Kostic, performansı ve tecrübesiyle şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’nin önemli kozlarından biri.

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