Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'i kadroda tutmak istiyor.
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Filip Kostic'in Fenerbahçe'deki geleceği şekillenmeye başlıyor.
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Sarı-lacivertliler, sezon başında Juventus’tan kiralanan deneyimli oyuncunun bonservisini almak istiyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho’nun takımda kalmasını özellikle istediği Kostic için yönetim harekete geçecek.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus’un Kostic için 4 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor.
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Ayrıca Torino temsilcisinin, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.
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Fenerbahçe cephesi ise kısa süre içerisinde hem Kostic hem de kulübüyle masaya oturmayı planlıyor.
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Sarı-lacivertliler, Kostic ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.
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Bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 resmi maça çıkan Kostic, 2 gol atarken 7 asistle takımına önemli katkı verdi.
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Kostic, performansı ve tecrübesiyle şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’nin önemli kozlarından biri.
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