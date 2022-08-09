Jorge Jesus'tan transfer sözleri

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, lige galibiyetle başlamak istediklerini ifade ederek, “Ama bugün rakibimizin de hakkını vermek gerekiyor. İlk yarıya 2-1 girsek de ilk yarı boyunca zorluk çıkarttılar. İkinci yarıya daha iyi başladık. 3-1 yapabilecek pozisyonlar yakaladık ama rakibimiz beraberliği ve sonra öne geçiren golü yakaladı. Takımım maçı çevirebileceğine inandı. Oyuna sonradan girenler maçı çevirebileceklerini inandılar. İstediğimiz galibiyete ulaşamadık. Henüz ligin başındayız, çok fazla maç var. Eleme usulü turnuva değil. Bugün bazı oyuncular Avrupa maçımızdan dolayı çok fit değildi” dedi.
TRANSFER SÖZLERİ
Başkan Ali Koç’un maç sonrasında, ‘Bu bir yol kazasıydı’ açıklamasıyla ilgili soruya ve forvet transferine cevap veren Jesus, “Başkanımız takımına inanıyor. Bu sonuç benim için futbolun parçası. Her zaman kazanamazsınız. Bu sezon ilk mağlubiyeti Dinamo Kiev karşısında aldık. Bu maçı kazanamadık ama beraberlikle ayrıldık. Dünyadaki her takım çok fazla gol atan forvet ister. Çok gol atan iyi forvetler pahalı ve Avrupa’nın en önemli liglerinde oynuyorlar. Dolayısıyla kolay değil bir anda getirip her şeyi çözmesini beklemek. Transfer penceresinin sonuna doğru fırsat çıkarsa iyi bir ismi kadromuza katmak istiyoruz. O dönem daha doğru bir zaman. Elimdeki oyunculardan memnunum” şeklinde konuştu.
"OYUNCU KURALLARI STRATEJİYİ ETKİLİYOR"
Türk oyuncu oynatma kurallarıyla ilgili soruya cevap veren Jorge Jesus, “Stratejik olarak bu kural bizi etkiliyor, herkes için geçerli. Sahada en az 3 Türk oyuncunuzun olması gerekiyor. Değişiklik yaparken de bunları düşünmeniz gerekiyor. Bu stratejiyi etkileyebiliyor. Tercihleri karmaşık hale getiriyor. Bu ülkenin kuralları bu, uymam gerekiyor. Ben daha önce Portekiz Ligi’nde çalıştığımda böyle bir kural yoktu. İstediğiniz kadar yabancıyla oynayabiliyordunuz” ifadelerini kullandı.
"ÇİFT KULVARDA DERİN BİR KADROYA İHTİYACIMIZ VAR"
Takımın transfer politikasıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, “Yaklaşık 8 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. O andan itibaren antrenmanlarda oyuncuları daha iyi tanıyoruz. Takımdan ayrılan oyuncular oldu. Min-jae sonrası stoper arayışına girdik. Şu anda ligin başındayız, önümüzdeki seneyi konuşmak doğru değil. Ben maç maç bakıyorum. Biz elimizden geldiğince hem Türkiye hem Avrupa da başarılı olmak istiyoruz. Fenerbahçe'de çift kulvarda yarıştığınız zaman derin kadro olması gerekiyor. Avrupa da Fenerbahçe’nin hep olması lazım. Avrupa sıralamasında yukarılara çıkmalı. Sadece 11 oyuncunuzun olmaması lazım, rotasyon yapabilmeniz lazım. Bu maçta kadroda bazı değişiklikler yaptık, perşembe de bazı değişiklikler yapmamız gerekecek” diye konuştu.
(Fotoğraf: AA)
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