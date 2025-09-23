Habertürk
        Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

        Fenerbahçe'nin Benfica ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Jhon Duran bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Duran'ın çalışmalara başlayacağı tarih şekillenmeye başladı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 13:43 Güncelleme: 23.09.2025 - 13:43
        Fenerbahçe'de Duran gelişmesi!
        Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'deki sakatlık durumları, eski başkan Ali Koç ve ve yeni başkan Sadettin Saran hakkındaki son gelişmeler öğrenildi.

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere eski başkan Ali Koç ve yöneticiler, futbolculara ve teknik heyete bugün yapılan antrenman öncesinde veda etti.

        DURAN GERİ DÖNÜYOR

        Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'ın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tedavisine devam ediliyor. Yıldız futbolcunun 10 gün içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

        Bireysel antrenmanlara devam eden Edson Alvarez ise Dinamo Zagreb kafilesine alınmadı.

        Habertürk Anasayfa