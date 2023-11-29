Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

"Konferans Ligi'nde biz lideriz. Buraya da kazanmak için geldik. Hava şartları soğuk ama saha zemini gayet güzel. Burada maçı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz de iyi bir takım. Onların da planları var, bu planlarını tahmin ediyoruz. Yaptığımız analizlerle, nasıl oynayacağımızı çalıştık. Bunun karşılığını alarak Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz."