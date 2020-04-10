Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesini uzatmayan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir sol bekle girmek için kolları sıvadı. Rus basınına göre; sarı-lacivertliler, Lokomotiv Moskova'nın da peşinde olduğu Yunanistan ekiplerinden Olympiakos forması giyen Konstantinos Tsimikas ile ilgileniyor. Yunan devi ile sözleşmesi 2022'ye kadar olan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 37 maçta 7 asiste imza attı.

HASAN ALİ, İNGİLTERE YOLCUSU

Fenerbahbe'den ayrılmaya hazırlanan Hasan Ali Kaldırım ise İngiltere yolunda. Ada basınına göre Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, tecrübeli sol beki kadrosuna katmak için büyük aşama kaydetti.