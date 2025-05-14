Fenerbahçe'de gözler yeni sezonda!
Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sezonu daha kupasız kapatmaya hazırlanıyor. gözler yeni sezona ve Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yapılacak transfer hamlelerine çevrildi...
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Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu sezonu da hayal kırıklığıyla kapatmak üzere...
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Galatasaray hafta sonu kayserispor karşısında 1 puan kazanması halinde şampiyon olacak.
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Yola Mourinho ile devam etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde ise yeni sezon planlaması başlamıştı.
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadro planlaması hızlandırıldı.
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Başkan Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, sarı-lacivertliler gelecek sezon için direkt ilk 11’de oynayabilecek, Skriniar ayarında en az 4 yıldız transferi hedefliyor.
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Ancak ihtiyaçlar ve transfer piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak bu sayının artması da ihtimaller dahilinde.
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Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, yalnızca transferde değil, oyuncu satışlarında da önemli hamleler yapmayı planlıyor.
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Avrupa kulüplerinin radarında olan Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Alexander Djiku gibi isimler için gelecek teklifler, Mourinho’nun vereceği kararla birlikte değerlendirilecek.
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Yönetim, bu oyuncuların satışının gerçekleşmesi halinde yüksek bonservis geliri elde etmeyi umuyor.
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Bu gelirle yeni transferlere kaynak yaratılması hedefleniyor. Fenerbahçe cephesinde gözler artık tamamen 2025-2026 sezonuna çevrilmiş durumda...
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