Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmasıyla ile başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler, günün antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçının hazırlılarına devam edecek.

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