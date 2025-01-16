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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:25 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:25
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        F.Bahçe'de Adana Demirspor mesaisi!
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        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmasıyla ile başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler, günün antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçının hazırlılarına devam edecek.

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