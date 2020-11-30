DENİZ ÇOBAN: ÜÇ KIRMIZI ATLANDI

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, çok sayıda hataya imza attı. Mert Hakan’ın Rıdvan’a yaptığı faulde ve Josef de Souza’nın Lemos’a uçarak gerçekleştirdiği harekette kırmızı kart atlandı. Son saniyelerde Altay’ın ceza sahası dışında topu eliyle oynaması da kırmızıydı. Dün akşam sahada iyi niyetinden şüphe etmediğim ancak her iki takımında lehine ve aleyhine çok sayıda önemli hataya imza atan bir hakem vardı. Bu görevlendirmeyi ilk duyduğumda yaptığım yorumun arkasındayım: “Bu hakem için bu maç çok erkendi ve hatalı bir atamaydı!” Çok sayıda hatanın içinden en belirginleri sıralamaya çalışacağım: 1) 20: Beşiktaş’ın ikinci golü öncesi faul vardı. Beşiktaşlı oyuncunun ayağı kafayla oynama mesafesine kadar kalkmış ve rakibini etkileyen bir hamleydi. Kalkan ayak Fenerbahçeli oyuncunun eline temas ediyor ve pozisyonu bozulan Fenerbahçeli oyuncu göğsüyle kontrol etmeye çalıştığı top yüzüne çarptı ve topu kaybetti. 2) 25: Beşiktaşlı Larin’in ilk sarı kartı yanlıştı. İkinci sarı kartı doğruydu.