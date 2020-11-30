ŞANSAL BÜYÜKA: SERGEN YALÇIN DERS VERDİ
Fenerbahçe’nin atakları ise ilkel futboldan örneklerle doluydu. Yavaş, hatta yürüyerek, yan ve geri pas yaparak, rakip savunmanın kapanmasına izin tanıyarak... Beşiktaş orta alanında Atiba, Mensah, Souza iki yönlü son derece etkili oynarken, Fenerbahçe orta alanı “yok” hükmündeydi. Hele Sosa... Adı Sosa olmasa, Fenerbahçe’de bu haliyle oynama şansı sıfır... Anlamadığım şu; Serdar Aziz oturuyor,
"Fenerbahçe’de oynayamayacağı belli olan Lemos oynuyor. Hadi Lemos’la başladın, görüyorsun, değiştirsene... Olmaz, inadım inat... Fenerbahçe, ilkel bir futbol, berbat bir takım ve çok feci hoca hataları izledik. Bu yanlışların faturası kesilir. Yönetim kesmese bile, taraftar keser."
"Dersimiz futbol... Futbol nasıl oynanır, savunma nasıl yapılır, hızlı hücuma nasıl çıkılır, gol nasıl atılır? Dersi veren: Beşiktaş... Dinleyen ve izleyen Fenerbahçe... Dersimiz hocalık... Bir büyük takım, bir derbiye nasıl hazırlanır, rakibini nasıl analiz eder, nasıl bir on birle çıkar? Dersi veren: Sergen Yalçın... İzleyen Erol Bulut... Beşiktaş takımıyla, Beşiktaş hocasıyla Fenerbahçe’ye resmen futbol dersi verdi. Oysa daha geniş kadrosu olan, sakatlıktan ve salgından daha az yıpranan Fenerbahçe’ydi. Buna rağmen anasının ak sütü gibi, hakkıyla kazanan Beşiktaş oldu. Düşünün, Beşiktaş’ın kalecisi yoktu"
"Geri dörtlüsünün üç oyuncusu yoktu. Eksikliğini hissetti mi, hayır... Oynayanlar, oynamayanları asla aratmadı. Hele Beşiktaş’ın hücuma çıkışları... Beşiktaş, Avrupa’nın elit takımları gibi mükemmel ve kusursuz hücuma çıktı. Hızlı, çabuk, ayağa ve rakip savunmanın arka alanlarına topu atarak ve deparlarını kullanarak." (Milliyet)
GÜRCAN BİLGİÇ: OZAN DIŞINDA İSTEYEN YOK
Perotti'nin olmadığı takımda Novak da anlamsızdı. Erol Bulut sürekli "düzeltmeler" yaparak daha etkili-tehlikeli takımı yapılandırdı. Kapanan rakibe karşı oyun sahasını büyütmek, pası ayağa oynamak, maça aynı zamanda akıl koymak. Ama Beşiktaş'ın eksik kalmasına rağmen alanı çok doğru kullanmasını ve baskıyla sürekli top kazanmasını izlemeye başladık. Sahada doğrular Beşiktaş'ın hanesindeydi. Fazla oyuncu ile oynayan da onlar gibiydi. Hücum yönü Ferdi- Gökhan ikilisine rağmen Caner'in kanadına dönünce pas aksiyonlarının yerini uzun toplar almaya başladı. Fenerbahçe adına maçın aklı-fikri kalmadı. Kenardan gelenlerin katkısı olmadı. Maçı kazanacak hissi veren Ozan dışında oyuncu da yoktu. Beşiktaş karşılaşmayı hem "derbi ruhunu" taşıyarak hem de bir saniye bile "vazgeçmeyerek" kazandı. (Sabah)
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