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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko, Zenit'i farklı yendi - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Zenit'i farklı yendi

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçında Rusya temsilcisi Zenit'i 75-60 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 23:35 Güncelleme: 11.09.2023 - 23:35
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        Fenerbahçe Beko, Zenit'i farklı yendi
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya temsilcisi Zenit'i 75-60 yendi.

        Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Zenit ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

        Müsabakanın ilk çeyreğini 22-19 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, devre arasına 38-37 önde girdi.

        Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 54-46 üstün geçen sarı-lacivertliler, maçı 75-60 kazandı.

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