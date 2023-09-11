Fenerbahçe Beko, Zenit'i farklı yendi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçında Rusya temsilcisi Zenit'i 75-60 yendi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya temsilcisi Zenit'i 75-60 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Zenit ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.
Müsabakanın ilk çeyreğini 22-19 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, devre arasına 38-37 önde girdi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 54-46 üstün geçen sarı-lacivertliler, maçı 75-60 kazandı.