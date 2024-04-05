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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de play-off'u garantiledi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de play-off'u garantiledi!

        Fenerbahçe Beko, Barcelona'nın Maccabi Playtika Tel Aviv'i mağlup etmesiyle THY EuroLeague'de direkt olarak play-off'a kalmayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 00:04 Güncelleme: 05.04.2024 - 00:04
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        Fenerbahçe Beko play-off'u garantiledi!
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        Basketbol THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, play-off'lara kalmayı garantiledi.

        Barcelona'nın Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-89 yenmesiyle ilk 6'ya girmesi kesinleşen 20 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine iki hafta kala doğrudan play-off bileti aldı.

        Bu sonucun ardından 22 galibiyete ulaşan Barcelona ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR (21 galibiyet) da adını direkt olarak play-off'lara yazdırdı.

        Ayrıca Kızılyıldız'ı 89-86 yenen Olympiakos (21 galibiyet) ve Zalgiris'i 69-66 mağlup eden Monaco (22 galibiyet), doğrudan play-off oynama hakkı elde etti.

        Daha önce 26 galibiyetle ligin zirvesindeki Real Madrid, play-off'ları garantileyen ilk takım olmuştu.

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