Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta? THY Avrupa Ligi Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta? THY Avrupa Ligi Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de son olarak Maccabi Playtika’yı 84-82 ile geçerek dördüncü galibiyetini almıştı. Bu kapsamda temsilcimiz Partizan karşısında 5. galibiyet için parkeye çıkacak. Fenerbahçe Beko ile Partizan ile oynadığı 14 maçın 8'ini kazanırken, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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THY Avrupa Ligi 7. haftası Fenerbahçe Beko - Partizan maçı 1 Kasım Cuma günü saat 20.45'te başlayacak

REKLAM FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA? Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. FENERBAHÇE BEKO PARTİZAN MAÇLARI Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçın 8'ini sarı-lacivertliler, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı. Fenerbahçe Beko’da son durum Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de 29 Ekim Salı günü Zalgirio Arena’da karşılaştığı Maccabi Playtika’yı 84-82 ile geçerek altıncı maçında dördüncü galibiyetini aldı. Takımımızda Nigel Hayes-Davis 20, Devon Hall 16, Tarık Biberovic 15 sayı üretti.

Ekibimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 27 Ekim Pazar günü konuk olduğu Darüşşafaka Lassa’yı 87-97 ile geçerek dörtte dört yaptı. Takımımızda Melih Mahmutoğlu ve Boban Marjanovic 16’şar sayı üretti. Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin ve Sertaç Şanlı’nın sakatlıkları bulunuyor. REKLAM Geçmiş karşılaşmalar: Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague güncel formatında sekiz defa karşılaştı ve bu maçlarda dört galibiyet aldı. 2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 91-76 Partizan 2023-24 – Normal sezon – Partizan 85-84 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Normal sezon – Partizan 94-97 Fenerbahçe Beko 2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 72-73 Partizan 2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 77-79 Partizan 2013-14 – Normal sezon – Partizan 78-88 Fenerbahçe Ülker 2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 86-91 Partizan 2007-08 – Normal sezon – Partizan 72-76 Fenerbahçe Ülker