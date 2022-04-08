2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 34. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Son haftalarda çıkışa geçen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı karşılaşması bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos karşılaşması beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı yayınlanacak.