Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        25
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'nun maçlarına İsrailli taraftarlar alınmayacak - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun maçlarına İsrailli taraftarlar alınmayacak

        Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 10:18 Güncelleme: 09.11.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin maçlarına İsrailliler alınmayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında önce Maccabi Rapyd'i ardından Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek.

        Her iki müsabakada da İsrailli taraftarlar yer almayacak. SAP Garden'da oynanacak müsabakalarda yoğun güvenlik önlemi olacak. Sarı-lacivertli takım, 11 Kasım'da Maccabi Rapyd'le, 13 Kasım'da da Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

        11 bin 500 koltuk kapasiteli SAP Garden'daki maçlarda, üst kat olarak nitelendirilen tribünler boş bırakılacak. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmalar için 7 bine yakın bilet satışa çıkardı.

        DAHA ÖNCE LİTVANYA'DA KONUK ETMİŞTİ

        Fenerbahçe Beko, geride kalan 2 sezonda İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i Litvanya'da konuk etmişti.

        2023-2024 sezonunda Maccabi Rapyd'le Panevezys kentinde bulunan Kalnapilio Arena'da karşılaşan sarı-lacivertliler, geçen sezon ise İsrail takımıyla Litvanya'nın Zalgiris kentindeki Zalgirio Arena'da karşı karşıya gelmişti.

        Fenerbahçe Beko, bu sezon lige alınan Hapoel IBI'le Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i
        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        Yağmur az, sis ve pus var
        Yağmur az, sis ve pus var
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Umudun 7. günü
        Umudun 7. günü
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa