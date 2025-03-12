Fenerbahçe Beko'nun konuğu Asvel
THY Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 29. hafta karşılaşmasında 13 Mart Perşembe günü Fransız ekibi Asvel'i konuk edecek.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. haftasında 13 Mart Perşembe günü (yarın) Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor.
Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı 77-73 kazandı.