Fenerbahçe Beko'nun kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe basketbolda kaç kez şampiyon oldu?

Basketbolda zorlu bir sezon geride kalırken Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk sayıları merak konusu oldu. ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirerek 2021-2022 sezonu şampiyon tamamladı. Peki Fenerbahçe Beko'nun kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe Beko kaç kez şampiyon oldu? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO'NUN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Fenerbahçe Beko 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak 10. şampiyonluğunu elde etti. İşte yıllara göre Fenerbahçe basket takımı şampiyonlukları;

1990-1991 FENERBAHÇE

2006-2007 FENERBAHÇE ÜLKER

2007-2008 FENERBAHÇE ÜLKER

2009-2010 FENERBAHÇE ÜLKER

2010-2011 FENERBAHÇE ÜLKER

2013-2014 FENERBAHÇE ÜLKER

2015-2016 FENERBAHÇE

2016-2017 FENERBAHÇE

2017-2018 FENERBAHÇE DOĞUŞ

2021-2022 FENERBAHÇE BEKO