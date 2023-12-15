Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi: Jasikevicius galibiyetle başladı!

Müsabakanın ilk çeyreğinde pota altında daha etkili olan Fenerbahçe Beko, buna karşın hızlı hücumlarda potasında sayıyı görünce ilk 4 dakika 10-10'luk eşitlikle geçildi. Wilbekin'in 3 sayılık atışı ve ardından Hayes-Davis'in basketiyle farkı 5'e çıkaran sarı-lacivertliler, ardından potasında basketi görerek televizyon molasına 15-12'lik üstünlükle girdi.

Televizyon molasının ardından Sertaç Şanlı'nın basketiyle skor 17-12'ye gelirken, ilk 5'te parkeye çıkan bütün oyuncular da sayı atmış oldu. Çeyreğin kalanında Yam Madar ve Dorsey'in sayılarına karşılık Monaco serbest atışlarla sayı bulurken, bu periyot 24-21 sona erdi.